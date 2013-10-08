Противозачаточные таблетки менее эффективны для полных женщин

Масштабный эксперимент с участием нескольких тысяч женщин прошел в Соединенных Штатах, и результатом его стало заявление о том, что для женщин, страдающих лишним весом, гормональные таблетки менее эффективны. Как пишет сайт WebApteka, противозачаточные таблетки не всегда позволяли предотвратить нежелательную беременность в группе участниц, страдающих избыточным весом, по сравнению с показателями группы, в которой вес женщин не превышал норму.

Более того, ученые обнаружили, что и забеременеть после отказа от использования противозачаточных таблеток женщинам с избыточным весом значительно сложнее. Правда, ученые пока затрудняются ответить на вопрос о причинах такого эффекта. Но, ссылаясь на статистику эксперимента, рекомендуют женщинам с избыточным весом выбирать более надежные барьерные средства контрацепции.

meddaily.ru