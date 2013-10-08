Кто ест кашу, обойдётся без лекарств

Американские специалисты пришли к выводу, что польза блюд, приготовленных из цельнозерновых продуктов, настолько велика, что их любители вполне могут обходиться без аптечных лекарственных препаратов, пишут иностранные СМИ.

Так, по мнению команды исследователей из Абердинского университета, овсяные и рисовые каши, а также хлеб из цельного зерна способны снижать риск развития нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, в том числе, препятствовать появлению инсульта, ничуть не хуже традиционных препаратов.

Для участия в эксперименте ученые пригласили 200 добровольных участниц, одной части которых было необходимо употреблять цельнозерновые продукты трижды в день, в то время как остальные ели их намного реже, либо не получали вовсе. Известно, что диета с высоким содержанием злаковых и растительных волокон способствует улучшению работы пищеварительной системы, а также помогает снизить уровень плохого холестерина в крови, избыток которого повышает риск атеросклероза и повышения артериального давления.

Как отмечает руководитель исследования доктор Франк Тис, старший преподаватель института питания и здоровья при университете Абердина, действительно, у тех испытуемых, которые регулярно употребляли в пищу злаковые, систолическое артериальное давление снизилось. В результате этого было зафиксировано снижение риска инсульта на 25%, а инфаркта – примерно на 15%. За одну порцию при этом принималось от 13 о 16 г продукта (примерно половина чашки овса или риса, либо кусок цельнозернового хлеба).