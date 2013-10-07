Подмосковье: в мусорном контейнере нашли тела 5 младенцев

В Подмосковье в мусорном контейнере обнаружены тела пяти недоношенных младенцев, сообщили УНИАН в Следственном комитете России по Московской области.

«Сегодня около 09-00 в мусорном контейнере в микрорайоне Салтыковка в Балашихе Московской области обнаружены пять трупов недоношенных младенцев, завернутых в пеленки и пакет», - говорится в сообщении.

Следственными органами СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 123 УК РФ (незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью).

Осмотр места происшествия поводился с участием следователей и криминалистов Главного следственного управления следственного комитета России по Московской области. Трупы младенцев направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти. По предварительным данным, обнаруженные тела младенцев соответствуют 6-7 месяцев внутриутробного развития плода.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.