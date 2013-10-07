Работа по дому вредит здоровью женщин

Содержание домашнего хозяйства негативно влияет на женское здоровье, пишет "Росбалт". Ученые из США пришли к выводу, что больше всего от нагрузок страдает сердечно-сосудистая система женского организма. Исследователи провели опрос более 100 мужчин и женщин, которые ходят на работу, и выяснили, что те из них, кто дополнительно взвалил на себя хлопоты по оплате счетов, закупке продуктов, уборке помещений, гораздо чаще страдают от повышенного артериального давления. Во многом это связанно с тем, что таким людям банально не остается времени на то, чтобы отдохнуть и заняться собой. Это приводит к серьезной эмоциональной нагрузке, которая выливается в стрессы и депрессии.

Главными источниками повышения артериального давления признаны уборка, приготовление пищи и обязанность делать регулярные закупки. Все эти регулярные занятия приводят к перманентному стрессу, связанному с постоянным грузом ответственности и желанием как можно лучше выполнять свои обязанности. В меньшей степени влияют на здоровье оплата коммунальных счетов, ремонт автомобиля, а также планирование семейного бюджета. Что связывают с тем обстоятельством, что эти проблемы чаще всего ожидаемы и нередко решаются сообща. К "безопасным" домашним обязанностям ученые отнесли только заботу о детях и животных.

meddaily.ru