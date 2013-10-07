В Беларуси стартовала Неделя против смертной казни.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, акция продлится по 10 октября в рамках кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси».

Кампания проводится с 2009 года. Ее цель – прекращение смертной казни в Беларуси, единственной в Европе стране, где все еще выносятся и приводятся в исполнение смертные приговоры.

Организатором Недели против смертной казни выступает правозащитный центр «Весна», ликвидированный белорусскими властями в 2003 году. Акция призвана привлечь внимание общественности к актуальной для белорусского общества проблеме.

В рамках недели состоится презентация музыкального проекта «Последний рассвет» и выпуск подкаста «Рок – за права человека».

Кроме того, начнет работу тематический интернет-ресурс, посвященный проблеме смертной казни.

Кульминацией станет 10 октября – Всемирный день борьбы против смертной казни. На этот день запланирована пресс-конференция с участием родственников расстрелянных и осужденных к смертной казни.