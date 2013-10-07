Пациентка подарила медсестре $35 млн

Проблема этичности материальных «благодарностей» врачам и «добровольных пожертвований» в клиниках актуальна не только в Украине, но и во всем мире. Доктор Арт Каплан, представитель этической комиссии Медицинского центра Нью-Йоркском Университете Лангоне в свой заметке высказал мнение об этической приемлемости получения подарков от пациентов.

В качестве примера доктор Каплан привел случай, когда медсестра получила в подарок от пациентки 35 млн. долларов. Богатая женщина длительное время лечилась от предракового заболевания кожи, потратив на свое лечение около 500 млн. долларов. В конце концов, она поселилась в клинике, где прожила 25 лет. За это время она подружилась с некоторыми сотрудниками больницы и решила их отблагодарить. В частности, одна из медсестер получила в подарок от пациентки 35 млн. долларов. Руководство клиники потребовало и для себя подарок, в противном случае пациентка будет выселена, а клиника – продана.

Доктор Каплан, как представитель этической комиссии, так прокомментировал ситуацию: пока пациент проходит наблюдение или лечение у врача, брать экстраординарные подарки не рекомендуется. После окончания отношений «врач-пациент» ничто не мешает пациенту отблагодарить своего лечащего врача, а врач может принять подарок без нравственных колебаний. Более того, по мнению доктора Каплана, после окончания лечения врач имеет право спросить у бывшего пациента, не желает ли он что-то пожертвовать в качестве благодарности.

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