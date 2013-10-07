По Мексике распространяется холера

Число людей, заболевших холерой в одном из центральных штатов Мексики Идальго, достигло 77.

Как сообщает РИА Новости, по словам министра здравоохранения Мексики Мерседес Хуан Лопес, власти штата сделали все, чтобы болезнь не распространилась дальше. Из заболевших всего 9 пациентов остаются в госпиталях, остальные лечатся амбулаторно.

Точная причина распространения заболевания не установлена. В то же время специалисты отмечают, что, вероятно, болезнь распространяется через неочищенную воду. За последние недели на Мексику обрушилось огромное количество осадков, принесенных ураганами "Ингрид" и "Мануэль". Власти призывают население пользоваться только очищенной водой.

Губернатор штата Идальго Франсиско Хосе Ольвера Руис заявил, что власти сделают все возможное для преодоления критического этапа в течение ближайших 90 дней. Власти штата уже принимают меры для обустройства новых водных очистных сооружений.

Ранее Министерство здравоохранения Мексики объявило предупреждение на всей территории страны о необходимости отслеживать случаи заболевания холерой. Эта превентивная мера была связана с зафиксированными в штате Идальго первыми восемью случаями заболевания, один из которых закончился летальным исходом.

Последняя эпидемия холеры была отмечена в Мексике в 90-х годах прошлого века. С 1991 года по 2001 год было выявлено около 46 тысяч случаев заболевания, 552 из которых привели к смерти.