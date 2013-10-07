Большинство антибиотиков при ангине могут навредить

Большинство врачей при осмотре пациентов с ангиной назначают антибиотики. Однако так ли это всегда необходимо? Ответ на этот вопрос дали сотрудники женской больницы Бригхэм в Бостоне (США).

По их словам, действие антибиотиков направлено против бактерий стрептоккока горла, имеющихся у менее чем 10% больных, в то время, как само заболевание вызывается вирусами, против которых антибиотики бессильны, передает Reuters.

В некоторых случаях лекарства могут даже навредить, например, вызвав серьезные побочные эффекты - диарею или дрожжевые инфекции. Чрезмерное увлечение антибиотиками может также сделать бактерии невосприимчивыми к лекарствам, что в будущем затруднит процесс лечения, отмечают эксперты.

Впрочем, сетуют они, даже эти простейшие наблюдения зачастую опускаются, и антибиотики выписываются всем больным пациентам без разбора.

meddaily.ru