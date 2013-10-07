Кукуруза - самый питательный овощ

Зерна кукурузы содержат нужные для организма человека вещества - соли калия, кальция, магния, железа, фосфора, пишут российские СМИ.

Важно также, что при термообработке и консервировании кукуруза лучше сохраняет витамины, чем, в частности, фасоль или горох.

Варить початки рекомендуется от 15 мин до 2 часов - в зависимости от сорта и их "возраста". При этом следует ложить их в кипящую несоленую воду (в соленой воде кукуруза становится жесткой).

Выбирают кукурузу по внешнему виду. Темно-желтые зерна и сухие волокна свидетельствуют о ее "почтенном" возрасте. Такие початки вне зависимости от времени варки будут жесткими.

У молодой кукурузы тугие зеленые початки, волокна свежие и немного влажные.