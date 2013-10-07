На Китай надвигается мощный тайфун
10:13, 07 октября 2013Зарубежные новости
0
Эвакуированы более полумиллиона человек
Сотни тысяч людей на юго-востоке Китая срочно эвакуированы из-за приближающегося тайфуна "Фитоу".
Как передает русская служба Би-Би-Си, по данным Национального метеорологического центра Китая, скорость ветра в центре тайфуна достигает 150 километров в час.
Сейчас тропический циклон медленно движется к побережью провинций Чжэцзян и Фуцзянь.
По сообщению агентства Синьхуа, в провинции Чжэцзян эвакуированы более полумиллиона человек, в провинции Фуцзянь - более 170 тысяч человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter