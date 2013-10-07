На Китай надвигается мощный тайфун

Сотни тысяч людей на юго-востоке Китая срочно эвакуированы из-за приближающегося тайфуна "Фитоу".

Как передает русская служба Би-Би-Си , по данным Национального метеорологического центра Китая, скорость ветра в центре тайфуна достигает 150 километров в час.

Сейчас тропический циклон медленно движется к побережью провинций Чжэцзян и Фуцзянь.

По сообщению агентства Синьхуа, в провинции Чжэцзян эвакуированы более полумиллиона человек, в провинции Фуцзянь - более 170 тысяч человек.