Вообще главная идея – очищение: вдохновители этой диеты считают, что большая часть людей имеет проблемы с лишним весом из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. И эти проблемы призвана решить угольная диета, пишут российские СМИ.

Сторонники «угольной» диеты говорят о следующих механизмах действия этого дешевого и чудесного препарата из древесного угля:

• первым делом сорбент очищает желудочно-кишечный тракт от токсинов, шлаков и прочего «мусора»;

• потом очистится кровь;

• на следующем этапе из организма будет выведена «лишняя» вода;

Вот что еще нужно учитывать при угольной диете:

• обычно доза активированного угля рассчитывается по следующей пропорции: 1 таблетка на 10 кг веса, но в данном случае за раз нельзя принимать больше 6 штук;

• в течение всего периода вы должны отказаться от всего соленого, сладкого и жирного (кстати, сам по себе такой отказ и без приема угля будет полезным вашему организму);

• обязательно принимайте подходящий вам поливитаминный комплекс.

Расскажем о наиболее популярной и максимально безопасной «схеме» для тех, кто хочет узнать, как похудеть с помощью активированного угля:

• в течение 10 дней нужно 3 раза перед основными приемами пищи съедать рекомендованную «дозу», которая рассчитывается, исходя из вашего веса;

• после первых десяти дней сделайте десятидневный перерыв;

• диета – это три десятидневных циклы, то есть, учитывая перерыва, вы потратите 50 дней (не учитывая последний перерыв);

• в некоторых схемах рекомендуется выпивать 10 таблеток в день: разбивать количество таблеток пропорционально количеству приемов пищи за день.

Опасность!

Любая диета может быть опаснаой, если не знать о противопоказаниях. В угольной диеты они такие:

• заболевания желудочно-кишечного тракта;

• удостоверьтесь, что вы не принимаете препараты, эффект от которых может снизить активированный уголь;

• продолжительное употребление угля может развить неспособность кишечника всасывать необходимые питательные вещества и витамины.

Перед тем как начинать сесть на любую радикальную диету обязательно проконсультируйтесь с врачом. И помните, что лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья – это умеренно питаться и больше двигаться.