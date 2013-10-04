Экстремисты использовали слепых для печатания листовок
15:09, 04 октября 2013Зарубежные новости
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Полностью обучили ремеслу
Правоохранительными органами Узбекистана раскрыта группа, состоящая из слепых людей, которая производила экстремистские материалы, в том числе листовки, пишут в пятницу узбекские СМИ.
Согласно публикациям, сами слепые не подозревали, что производят запрещенную литературу, а были обмануты "циничными джихадистами".
"Подлецы, зная об отсутствии наказания людям, страдающим физическими недостатками, обманным путем - под видом благотворительной деятельности - бесплатно обучили слепых сенсорному чтению книг, пользованию компьютерами, копировальной техникой, необходимой аппаратурой для размножения листовок", - пишут СМИ.
Согласно публикациям, никто из обманутых слепых "не подозревал, ЧТО они на самом деле производят в кустарно созданных полиграфических цехах, истинно веря, что печатают литературу для себе подобных инвалидов, которые благодаря их труду тоже получат маленькую надежду на обучение хоть какому-нибудь ремеслу".
Как пишут СМИ, органам правопорядка удалось раскрыть "дьявольскую цепь"и выявить всех участников "беспредела человеческой нравственности", а к несчастным инвалидам, невольно вовлеченным в противоправную деятельность, не стали применять нормы закона.
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