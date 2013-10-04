Депрессивные люди в 3 раза чаще болеют болезнью Паркинсона

Люди, страдающие депрессией, в три раза чаще заболевают болезнью Паркинсона, выявили ученые из Тайваня.

В ходе исследования ученые проанализировали истории болезни более 4,6 тысячи людей с диагнозом "депрессия", а также анамнез 18,5 тысячи человек без депрессии за период свыше 10 лет.

Кроме того, исследователи оценили долгосрочные риски депрессии, исключив тех пациентов, у которых болезнь Паркинсона развилась в течение двух-пяти лет после начала депрессии.

За период наблюдений болезнь Паркинсона была диагностирована у 66 человек с депрессией (1,42%) и у 97 без депрессии (0,52%). То есть, пациенты с депрессивными состояниями заболевали в 3,24 раза чаще.

По словам ученых, им еще предстоит выяснить, не является ли депрессия собственно ранним симптомом болезни Паркинсона, а не независимым факторо для развития этого заболевания.

Отметим, что в минувшем году ученые из Великобритании предложили диагностировать болезнь Паркинсона с помощью анализа голоса пациентов. Ученые определили 132 характеристики произнесения длительных гласных звуков, которые встречаются при дисфонии.

Болезнь Паркинсона - это хроническое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы, в результате которого разрушаются и погибают нейроны головного мозга. Для болезни Паркинсона характерны четыре двигательных нарушения - это тремор (дрожание), гипокинезия (больной может застывать, часами сохраняя неподвижность), мышечная ригидность (конечности при сгибании и разгибании застывают в приданном им положении), постуральная неустойчивость (больному сложно начать движение, а начав его, трудно остановиться), а также психические расстройства.

korrespondent.net