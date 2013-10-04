5 болезней, которые можно выявить по глазам

Глаза не только зеркало души, но и отражение нашего самочувствия. По мнению экспертов, глаза человека могут рассказать о скрытых проблемах со здоровьем. Что же именно могут поведать наши глаза о нас самих?

1. Покрасневшие глаза. Что может означать: повышенное артериальное давление.

Красные глаза могут говорить о высоком кровяном давлении. Четверть взрослого населения живет с высоким кровяным давлением, даже не подозревая об этом. Между тем, это состояние очень опасно и может стать причиной инсульта.





2. Глаза навыкате. Что может означать: проблемы со щитовидной железой

Термин "глаза навыкате" применим к людям, у которых есть нарушения функции щитовидной железы, например, зоб. Из–за ее повышенной активности вырабатывается избыточное количество тиреоидных гормонов, что вызывает отек тканей вокруг глаз и выпячивание глаз.

3. Кольца вокруг радужной оболочки. Что может означать: высокий уровень холестерина.

Белые кольца вокруг радужной оболочки являются признаком высокого уровня холестерина в крови. Исследования показывают, что люди с этими симптомами имеют более высокий риск сердечно–сосудистых заболеваний.





4. Припухшие веки. Что может означать: железодефицитная анемия.

Воспаленные веки могут свидетельствовать о дефиците железа в организме – анемии. Именно железо помогает продуцировать красные кровяные клетки, помогает обеспечить их кислородом и поддерживает иммунитет человека.

5. Белки глаз пожелтели. Что может означать: гепатит, сахарный диабет.

Желтые жировые отложения или небольшие разрывы в сетчатке – признаки сахарного диабета второго типа. Ранняя диагностика является ключом к долголетию, ведь своевременное обнаружение болезни может спасти вам жизнь.