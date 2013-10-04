Найдено эффективное средство для снижения веса

Исследовательская группа из университета Гранады (Испания) совместно с коллегами из американским научного центра здоровья разрешила загадку полезного действия мелатонина на контроль веса, показав, каким образом этот гормон помогает в лечении диабета и гиперлипидемии.

Ученые выяснили, что мелатонин стимулирует появление так называемого бежевого жира, - типа жировых клеток, которые сжигают калории. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Pineal Research.

В более ранних публикациях исследователи изучили действие мелатонина на ожирение, дислипидемию, высокое кровяное давление и сахарный диабет второго типа, который связан с ожирением, на молодых тучных крысах Zucker с диабетом - экспериментальной модели метаболического синдрома.

Согласно данным последнего исследования, регулярное введение мелатонина не только способствует появлению бежевого жира у диабетических крыс с ожирением, но и увеличивает его количество у худых животных из контрольной группы. В ходе исследования также было обнаружено, что регулярное введение мелатонина повышает термогенный эффект физических упражнений, и, следовательно, представляет собой превосходную терапию против ожирения.

Мелатонин является природным гормоном, который хорошо известен своей связью с циркадными ритмами организма, способствующими здоровому циклу сна. Как правило, гормон выделяется шишковидной железой в ночное время, способствуя сну. Ранним утром уровень гормона понижается, чтобы помочь организму проснуться.

Также мелатонин снижает уровень триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и повышает уровень полезного холестерина - липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), что имеет решающее значение для уменьшения общего уровня риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В натуральном виде это вещество содержится в некоторых фруктах и овощах, таких как вишня, апельсин, ананас, миндаль, семена подсолнечника, горчица, ягоды годжи, кардамон, фенхель и кориандр.

По мнению ученых, употребление этих пищевых продуктов, а также полноценный сон могут помочь сбросить лишний вес и предупредят развитие сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с ожирением и дислипидемией. Учитывая наличие доказательств воздействия мелатонина на вес, ученые собираются продолжить свою работу и провести клинические испытания этого гормона.

В отличие от белой жировой ткани, которая накапливает жир, приводя к увеличению веса, бежевый жир (также известный как "хороший жир"), помогает регулировать массу тела. Клетки бежевого жира экспрессируют высокий уровень UCP1- белка, который необходим митохондриям для сжигания калорий и выработки тепла.