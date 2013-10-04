Развод убивает мужское здоровье

Разведенных мужчин чаще посещают мысли о суициде, они более склонны к потреблению наркотиков, чаще сталкиваются с депрессией и отсутствием социальной поддержки. Об этом сообщается в статье "Влияние развода на мужское здоровье", опубликованной в Journal of Men`s Health.

Авторы материала - сотрудники университетов Небраска-Линкольн, штата Юта и штата Небраска - пишут о данной проблеме и дают ряд рекомендаций относительно того, как избежать подобных состояний. Как сообщается в статье, развод связан с различными психологическими и поведенческими расстройствами. Предыдущие исследования показали, что холостяки живут значительно меньше, чем женатые, и, как правило, имеют существенно больше проблем со здоровьем.

В статье специалисты описывают случай, который произошел с 45-летним мужчиной, и говорят о том, как оценить его жалобы и спланировать курс лечения, используя текущие клинические руководящие принципы. "Если говорить о стереотипе образа мужчины, то в СМИ, например, он чаще всего представляется грубым, жизнерадостным, менее уязвимым к психологическим травмам, чем женщины. Однако наша статья может быть своего рода сигналом, что в действительности все иначе", - говорит Ридван Шабсигх, президент международного общества "Мужское здоровье", сотрудник больницы Св.Барнабаса в Нью-Йорке, профессор кафедры урологии Корнелльского университета.

"Мужчины действительно острее воспринимают печальные жизненные события: развод, банкротство, войны, утраты. Считаю, что нужно срочно изучить распространенность и влияние негативных эффектов, а врачам разработать методы диагностики и принципы лечения послеразводных состояний", - пишет Р.Шабсигх.