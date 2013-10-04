Орехи предупреждают развитие опухолей молочной железы

Согласно результатам исследования, проведенного американскими учеными из Гарвардской школы общественного здоровья (Harvard School of Public Health) и Женского госпиталя им. Питера Брайэма (Brigham and Women’s Hospital), у женщин в возрасте 30 лет, регулярно употреблявших в пубертатный период орехи, на 39% реже развиваются доброкачественные новообразования молочной железы (ДНМЖ).

В предыдущих работах ученые уже обращали внимание на то, что ДНМЖ реже возникает у тех женщин, которые в подростковом возрасте выбирали диету, богатую растительными маслами и орехами. Целью данной работы было установить влияние рациона питания в отрочестве и юности на риск развития ДНМЖ в зрелом возрасте. Для этого в ходе крупного исследования, посвященного проблемам взросления (Growing Up Today Study), которое началось в 1996 г., проанализированы состояние здоровья, образ жизни и диета 16 882 детей (возраст — 9–14 лет). В 2004 г. в исследования были включены еще 10 923 ребенка (возраст — 10–17 лет). Все девочки каждые 2 года заполняли анкеты, позволявшие оценить составы их рациона питания, а по достижении ими 18 лет сообщали о случаях возникновения у них ДНМЖ, подтвержденных результатами биопсии.

Проанализировав частоту возникновения ДНМЖ и уровень употребления продуктов, богатых белками и жирами растительного происхождения, ученые пришли к выводу, что потребление ≥10 г растительного масла в день значительно снижало риск развития изучаемой патологии в зрелом возрасте. Ученые обратили внимание на то, что риск развития патологии молочной железы при рационе, содержащем достаточное количество белков и жиров растительного происхождения, снижался даже у девочек с отягощенным семейным анамнезом.

Таким образом, ученые подчеркивают, что с помощью сбалансированного рациона питания можно осуществлять профилактику развития патологии молочной железы, однако задумываться о ней нужно в детском и подростковом возрасте.

umj.com.ua