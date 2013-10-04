Хороший сон – профилактика простуды

Сон более 8 часов, а также медитация, являются эффективным способом профилактики простуды. К такому выводу пришли ученые из США.

В ходе эксперимента, проводимого учеными из Университета Карнеги-Меллон. Добровольцев подвергали воздействию риновируса, провоцирующего инфекцию дыхательных путей. В итоге меньше всего заболевших оказалось в группе участников, которые спят 8 или более часов.

В другом исследовании, организованном специалистами Университета Висконсина, участвовали добровольцы старше 50 лет, часть из которых занималась медитацией. Оказалось, что занятия медитацией также снижают риск заболеть простудой, а также уменьшают продолжительность течения заболевания.

По оценкам ученых, сон и медитация снижают негативное воздействие на иммунную систему со стороны кортикостероидных гормонов, образующихся во время стресса.

likar.info