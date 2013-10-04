Грейпфрут предотвращает болезнь почек

Грейпфрут и некоторые другие цитрусовые культуры способны предотвратить развитие поликистоза - наследственной болезни почек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статью в журнале British Journal of Pharmacology. Этими свойствами цитрусовые обладают благодаря веществу, которое придает им горький вкус - нарингенину.

Поликистозная болезнь почек - генетическое заболевание, при котором изменяется почечная ткань. На ней возникает большое количество кист и патологических полостей в органах. Поликистоз распространяется сразу на обе почки и приводит к потере почечной функции и высокому артериальному давлению. В результате больному требуется регулярный гемодиализ. Ученые из ряда британских университетов попытались выяснить, можно ли "заблокировать" это заболевание.

Робин Уильямс из Университета Ройал Холлоуэй с коллегами изучили свойства нарингенина. Для этого они использовали одноклеточную амебу Dictyostelium, которая при определенных условиях образует многоклеточные тела сложного строения. Она стала "индикатором" того, как нарингенин регулирует белок PKD2, связанный с возникновением поликистоза. Оказалось, что природное вещество, содержащееся в цитрусовых, способно "заблокировать" формирование кисты.

meddaily.ru