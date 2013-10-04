Горячий супчик ускорит обмен веществ

Однозначно полезны, по словам специалистов, такие первые блюда, как лапша на нежирном курином бульоне, овощной и картофельный суп-пюре, уха из морской рыбы. Хорош и грибной крем-суп, при условии, что нет непереносимости грибов ,пишут российские СМИ.

Вообще кремо- и пюреобразные теплые супы обладают мягкой и максимально комфортной для желудка текстурой, которая облегчает переваривание. К тому же, съеденные «на первое» (в умеренном количестве), они помогают лучше усвоиться остальным блюдам.

Есть среди первых блюд и такие супы, которые ценятся медиками за их уникальные лечебные свойства. Три из них являются настоящими «чемпионами» по степени полезного эффекта на организм. Прежде всего, это суп из брокколи, в котором содержится сульфорафан - вещество, защищающее от рака молочной железы и рака прямой кишки, и – что самое ценное! - не разрушающееся в процессе термической обработки.

Также удостоен похвал суп из помидоров, в котором содержится вещество ликопин, защищающее мужчин от рака предстательной железы. Уникально то, что при термической обработке помидоров ликопина в них становится больше, чем в сыром виде плодов.

Суп из тыквы входит в список лучших супов благодаря содержанию бета-каротина, который в организме человека превращается в витамин А, важнейший для нормально функционирующего зрения.

Но эксперты напоминают, что есть эти супы следует в объеме не более 150-200 граммов в сутки.