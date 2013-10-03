Яблоки укрепляют сердце и сосуды

Специалисты из Флориды приняли решение детально изучить полезные свойства яблок. Это связали с тем, что о пользе данных фруктов известно каждому, но в чем конкретно состоит такая полезность продукта? Какие витамины содержатся в яблоках? Примите во внимание также здоровые рецепты яблочных блюд, пишут иностранные СМИ.

Почему надо есть яблоки? Ученые для своих исследований набрали две группы здоровых в физическом плане женщин от сорока пяти до шестидесяти лет, всего – сто шестьдесят человек. Представителям первой группы предлагали съедать семьдесят пять граммов сушеных яблок каждый день, представительницы второй группы потребляли чернослив в таком же количестве.

Спустя двенадцать месяцев выяснилось, что у женщин в первой группе существенно понизился уровень плохого холестерина в крови. У представителей второй группы подобных перемен врачи не наблюдали. Настолько полновесной разницы в состоянии здоровья добровольцев исследователи даже не предполагали увидеть. Помимо этого, несколько женщин из первой группы не намного сбросили вес – без каких-либо изменений в режиме питания.

Ученые выказали уверенность: удалось предоставить научному миру довольно убедительные доказательства того, что яблоки позитивно влияют на деятельность сердечнососудистой системы. Исследователи полагают, что яблоки способны быть безопасным и эффективным лечебным и профилактическим средством, которое позволяет улучшить состояние сердца и сосудов. Это особенно важно с учетом того, что повышенный уровень холестерина часто становится распространенной причиной серьезных проблем со здоровьем у современного человека.