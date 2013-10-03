Как правильно питаться женщине после 30-ти лет

Перешагнувши 30-летний рубеж, женщины замечают новые свидетельства возраста: ухудшение самочувствия, апатия, лишний вес. Возрастные изменения кожи и фигуры объясняются нарушением выработки гормонов, поэтому после 30-ти лет женщины должны обязательно пересмотреть свой рацион и режим питания, уменьшая количество потребляемых за день калорий, пишут российские СМИ.

После 30-ти важно вести подсчет калорий, поскольку в этом возрасте организму требуется гораздо меньше пищи, а лишний вес появляется гораздо быстрее. От высококалорийной пищи придется отказаться. По крайней мере, если вы планируете сохранить красивую талию до глубокой старости.

Желательно перейти на дробное питание – не менее 6 раз в день маленькими порциями. Диетологи советуют ввести в рацион больше круп (гречка, овсянка и т.п.), которые способствуют похудению и очищению организма от шлаков и токсинов.

А вот использовать различные быстрые монодиеты врачи не рекомендуют. В этом возрасте они не принесут заметного результата, зато могут сильно ослабить защитные силы организма и вызвать нарушения менструального цикла.

В течение дня необходимо выпивать не менее 2,5 литров чистой воды и снизить потребление кофе и чая.

В рационе питания должно быть больше овощей, фруктов и орехов. Свежевыжатые соки – лучшие напитки для поддержания высокого энергетического потенциала на протяжение всего дня.

Также после 30-ти лет рекомендуется уделять физическим упражнениям не менее получаса в день. Обычная тренировка утром или вечером даст больше пользы, чем двухчасовое занятие в спортзале.

Похудеть после 30-ти поможет новый напиток – зеленый кофе. Данное средство эффективно в любом возрасте, в чем уже смогли убедиться сотни тысяч женщин по всему миру. Потеря веса достигается за счет вывода лишней жидкости из организма и его очистки от продуктов жизнедеятельности.