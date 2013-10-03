Продукты, омолаживающие кожу

Николас Перриконе, являющийся одним из ведущих дерматологов, уверен, что для безупречного внешнего вида отказаться от вредных привычек недостаточно. Главный секрет здоровой кожи кроется в правильном питании. Именно это поможет надолго сохранить эластичность кожи и предотвратить появление ранних морщин, пишут иностранные СМИ.

Вот 5 основных продуктов, которые, по мнению специалиста, делают кожу моложе.

Батат или дикий картофель считается одним из главнейших борцов со старением кожи. Овощ содержит полезный для кожи бета-каротин, пигмент, придающий продукту оранжевый цвет. Поддерживая кислотно-щелочной баланс кожного покрова, батат увлажняет его, делая более эластичным и гладким.

Мясо дикого лосося содержит чудо-пигмент астаксантин, выводящий из человеческого организма свободные радикалы. Пигмент препятствует повреждению клеточных мембран, защищая таким образом от старения. Употребление этой рыбы хотя бы раз в пять дней, предотвращает образование пятен актинического кератоза, связанных нередко с развитием рака кожи.

Помидоры богаты ликопином, поистине уникальным пигментом, который окрашивает овощ в красный цвет. Он служит защитой коже от неблагоприятного воздействия ультрафиолетовых лучей. Данный фермент усваивается лучше всего при употреблении помидор в салатах, заправленных оливковым маслом.

Цитрусовые, как известно, содержат в изобилии витамин С, который необходим для поддержания в организме нормального уровня коллагена. Он способствует регенерации кожи. Цитрусовые также содержат флавониды, обеспечивающие клеткам защиту от внешних воздействий. Кроме того, флавониды препятствуют возникновению воспалительных процессов.

Зеленые овощи изобилуют лютеином, который тоже известен своими мощными противовоспалительными свойствами. Особенно он полезен для восстановления кожи, которая подверглась воздействию прямых солнечных лучей.

Так, люди, которые желают выглядеть моложе должны непременно потреблять в пищу все выше перечисленные продукты, причем стараться делать это круглый год.