В Китае от укусов шершней погибли более 40 человек

В центральном Китае более 40 человек погибли и сотни пострадали в результате нападения шершней.

Как передает русская служба Би-Би-Си, инциденты с насекомыми произошли в течение последних недель в провинции Шэньси.

Властям пришлось привлечь пожарных для уничтожения шершневых гнезд и открыть специальные центры для лечения пострадавших от укусов насекомых.

По мнению местных чиновников, сухая и жаркая погода, установившаяся в стране, привела к увеличению растительного покрова, что, в свою очередь, привело к росту популяции шершней.

bbc.co.uk