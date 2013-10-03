В Китае от укусов шершней погибли более 40 человек
08:51, 03 октября 2013Зарубежные новости
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Cухая и жаркая погода...
В центральном Китае более 40 человек погибли и сотни пострадали в результате нападения шершней.
Как передает русская служба Би-Би-Си, инциденты с насекомыми произошли в течение последних недель в провинции Шэньси.
Властям пришлось привлечь пожарных для уничтожения шершневых гнезд и открыть специальные центры для лечения пострадавших от укусов насекомых.
По мнению местных чиновников, сухая и жаркая погода, установившаяся в стране, привела к увеличению растительного покрова, что, в свою очередь, привело к росту популяции шершней.
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