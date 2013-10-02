К 2050 г. на Земле будет жить 10 миллиардов человек

К 2050 году количество людей на Земле возрастет до 9,731 млрд человек.

Как сообщает ТСН, об этом заявили ученые из французского Национального института демографических исследований.

Согласно опубликованном докладу, к этому времени четверть мирового населения будет находиться в Африке - 2,435 млрд, то есть население континента увеличиться вдвое по сравнению с нынешней ситуацией.

Однако наиболее населенным континентом останется Азия, где, по прогнозам ученых, будет к тому времени проживать 5,284 млрд человек.

Количество жителей стран ЕС достигнет 517 млн., при этом население Европы, уверены французские ученые, уменьшится с 740 млн до 726 млн человек.

Прогнозы французских исследователей указывают на рост населения и в Америке, которая к 2050 году преодолеет отметку в 1 млрд человек. На континенте будет проживать 1,228 млрд человек. На сегодняшний день на Земле живет около 7,141 млрд человек.

tsn.ua