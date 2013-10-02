Исследования ученых выявили нехитрые способы, как стать счастливее дома. Для этого нужно лишь «отрегулировать» маленькие привычки и действия, составляющие повседневную жизнь. Вот несколько практических советов, как стать счастливее дома, пишут иностранные СМИ.

1. Всегда застилайте кровать. Это не менее важная привычка, чем навык чистить зубы по утрам. Аккуратная кровать буквально «призывает» заодно и убраться в комнате. Приучите детей застилать свои кровати самостоятельно, а сами в это время включите стиральную машину и вымойте посуду. В результате, существенная часть домашних дел будет сделана с утра, что, конечно же, поднимет настроение.

2. Поддерживайте порядок. Хорошо известный факт: беспорядок создает стресс, порядок – дает убежище от него. Все очень просто: возвращайте вещи на свои места каждый раз, когда покидаете комнату. Если у вас нет на руках младенца или мужа, любящего имитировать землетрясение, процесс не займет больше трех минут.

3. Наполните дом сентиментальными мелочами. Одна из причин, почему пережитые эмоции делают нас счастливее, чем материальные вещи, заключается в «цикле положительных переживаний»: планирование чуда, ожидание, наслаждение и воспоминание. Так превратите свой дом в галерею приятных воспоминаний. Переставляйте их местами, чтобы глаз не «привыкал» и обращал внимание на памятные пустяки.

4. Заведите семейный «дневник» хороших событий. Пусть каждый перед сном запишет в него один счастливый момент из прошедшего дня. Рефлексия – важная часть счастья, а пауза для размышления о положительных событиях дня способствует позитивному настрою. Когда вам начнет казаться, что жизнь сера и уныла, все самые лучшие воспоминания окажутся у вас под рукой.

5. Рутина как медитация. Посуда сама не вымоется, поэтому вы это сделаете, и вам это понравится. Мы абсолютно серьезны! Научитесь получать удовольствие от неизбежных бытовых обязанностей. Важно рассматривать процесс как медитацию: почувствуйте успокаивающее тепло воды на правом мизинце, а теперь на безымянном пальце. Постепенно пройдите вниманием всю руку, переключитесь на другую. Не хотите медитировать – просто включите любимую музыку погромче и ощутите радость от процесса.

6. Оказывайте мелкие услуги домочадцам, не ожидая ничего взамен. Застелите кровать вместо жены, не рассчитывая на какую-либо признательность. Вынесите мусор соседа по лестничной клетке, просто так. Способность культивировать здоровые отношения помогает стать счастливее. Но если начать вести счет, эффект теряется (Нет! Сегодня твоя очередь убирать за собакой!). Чтобы чувствовать себя хорошо, делайте хорошо другим.

7. Звоните хотя бы одному другу или родственнику в день. Вы можете сделать это во время уборки или прогулки с собакой. Смс и электронные письма не в счет! Даже если мы не хотим идти на контакт, думаем, что нам нечего сказать и что мы интроверты по натуре, общение с близкими заставляет нас чувствовать себя лучше. Следующий этап – пригласите друзей в гости на обед. Просто так, без повода.

8. Соприкасайтесь с возвышенным. Исследования показывают, что, независимо от духовных убеждений, связь с высшей силой способствует обретению счастья. Просто остановитесь на мгновение и осознайте, что мы являемся частью огромной вселенной, и, может быть, такая мелочь, как грязные носки под столом, перестанет вас раздражать. А если духовность – абсолютно не ваш конек, просто полежите в ванне с хорошей книгой.

9. Заведите питомца. Ничто так не снимает стресс, как общение с четвероногими любимцами, которые всегда вас ждут, всегда вам рады и гораздо лучше людей способны чувствовать ваше настроение.

10. Не забывайте о физических нагрузках. Утренняя йога или просто десятиминутная гимнастика не только полезны для здоровья, но и способствуют выделению эндорфина – гормона счастья.