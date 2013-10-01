Россия в феврале 2014 г. введёт электронную ветсертификацию

Россия в феврале 2014 года планирует ввести электронную ветеринарную сертификацию в торговле с третьими странами (по их готовности) и ввести систему автоматизированной проверки документов, представляемых в целях ветеринарного контроля в связи с ввозом и вывозом товаров на/с таможенной территории Таможенного союза.

Соответствующие изменения в «дорожную карту» по совершенствованию таможенного администрирования на границе России со странами ТС внесены распоряжением правительства России от 26 сентября, размещенном 1 октября на сайте правительства.

В справке к документу говорится, что «дорожной картой» предусматривается реализация до 2018 года комплекса мероприятий по совершенствованию таможенных операций и таможенных процедур, их упрощению, ускорению, повышению прозрачности и снижению затрат участников внешнеэкономической деятельности.

В качестве контрольных показателей реализации «дорожной карты» выбран рейтинг Doing Business по легкости ведения бизнеса, который готовится Всемирным банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром в соответствии с данным рейтингом выбрано включение России в двадцатку лучших стран.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев 25 сентября в ходе двусторонней встречи выразили обеспокоенность по поводу сокращения двустороннего товарооборота в текущем году на 20% по сравнению с прошлогодними показателями.

Справка УНИАН. По данным Госстата Украины, взаимный товарооборот Украины и России за 2012 год составил 45,05 млрд долл. Экспорт из Украины в РФ составил 17,632 млрд долл. (падение на 11% к 2011 году), импорт - 27,418 млрд долл. (падение на 5,9% к 2011 году). Значительную долю в импорте из РФ занимают поставки энергоносителей.