В Иране нужно строго соблюдать правила гигиены - холера

МИД Украины рекомендует украинским гражданам в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Иране строго соблюдать правила личной гигиены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Исламской Республике Иран, вызванной вспышками холеры, МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся в Иране или планируют посетить эту страну в ближайшее время, строго соблюдать правила личной гигиены, а также консультироваться с медицинскими учреждениями о возможных профилактических мерах для предупреждения заражения этой болезнью”, - сказал Перебыйнис.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию на территории Ирана необходимо обращаться в Посольство Украины в Иране или по телефону «горячей линии».