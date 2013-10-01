Найдены гены-виновники развития рассеянного склероза

Международная группа ученых открыла 48 генов, влияющих на развитие рассеянного склероза, пишет The Guardian.

Исследователи проверили ДНК, собранную у 80 тысяч человек, среди которых были как здоровые люди, так и люди, страдающие рассеянным склерозом.

Целью исследования было понять, почему одни люди лучше борются с болезнью, чем другие.

В итоге ученым удалось удвоить число известных генетических вариаций, которые повышают риск развития у человека рассеянного склероза. С возникновением этого заболевания теперь связывают 110 генетических вариаций.

Как пишет The Guardian, ученые называют это открытие прорывом в поисках лечения рассеянного склероза, поскольку каждый из открытых генов несет в себе новую информацию о болезни.

Напомним, в июне этого года международная группа ученых из США, Швейцарии и Германии представила новый способ лечения рассеянного склероза, при котором не подавляется иммунная система.

По словам Стивена Миллера из Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета в США, новый метод лечения рассеянного склероза останавливает аутоиммунный ответ, предотвращает активацию новых аутоиммунных клеток и не ослабляет иммунитет.

korrespondent.net