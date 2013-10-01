Заменители сахара повышают вероятность "срыва"

Американские ученые выявили, что, несмотря на вкусовые качества заменителей сахара, мозг распознает обман.

Как показало исследование, употребление низкокалорийных сахарозаменителей приводит к повышению вероятности "срыва" и потреблению большего количества сладких продуктов.

В ходе исследования ученые обнаружили специфический сигнал в мозге, который играет критическую роль в определении выбора между сахаром и сахарозаменителями. С помощью этого сигнала регулируется уровень дофамина 0 нейрогормона, который отвечает за чувство получения награды.

И хотя опыты с одновременным измерением уровня дофамина в мозге и наблюдением за поведением подопытных, были проведены лишь на мышах, исследователи верят в то, что в случае с людьми результаты будут идентичными.

В ходе исследований ученые установили, что мыши в большинстве случаев инстинктивно, без видимых предпосылок, предпочитают еду, не содержащую сахарозаменители. А при выборе между пищей, содержащей сахар и его заменители, выбирают ту, в составе которой присутствует сахар, даже если она менее сладкая.

Ученые пришли к выводу, что в долгосрочном периоде люди, которые хотят избавиться от лишнего веса, должны выбирать продукты, которые все же содержат сахар, однако их потребление следует ограничить.

Отметим, что еще в 2008 году группа американских ученых из Исследовательского центра поведения человека Purdue University изучила свойства заменителя сахара и пришла к выводу, что от него лишний вес набирается быстрее, чем от обычного сахара.

korrespondent.net