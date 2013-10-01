Мир отмечает День вегетарианства

День вегетарианства был основан Североамериканским вегетарианским обществом (North American Vegetarian Society, NAVS) в 1977 году. Эта же организация приписывает себе и создание термина «вегетарианец» от лат. vegetus (бодрый, свежий, живой).

Именно со Всемирного дня вегетарианства начинается так называемый «месяц вегетарианской осознанности», который включает в себя череду праздников схожей направленности и продолжается до Международного дня вегана, который отмечается 1 ноября.

Традиционно считается, что вегетарианство практиковалось на протяжении тысячелетий в странах, где распространены такие индийские религии, как буддизм, индуизм и джайнизм – в Индии, по разным данным, вегетарианцами являются от 20% до 40 % населения страны. Со временем вегетарианство как образ жизни переняли и философы-пифагорейцы. Поэтому до появления термина такой способ питания назывался «индийским» или «пифагорейским».

Со временем течение из философской и религиозной плоскости переросло в модный образ жизни большинства европейцев. Так, первое известное вегетарианское общество было основано в Англии в 1847 году. Что и не удивительно: именно британские колонизаторы первыми открыли колоритный мир Индии, неотъемной частью которого и является вегетарианство. Они же под влиянием буддизма переняли и «новую философию жизни».

Существует немало течений вегетарианства. В классическом виде это особый образ жизни и питания, исключающий употребление плоти любых животных. Последователи веганства отказываются еще иот использования всех продуктов животного происхождения как в питании (молоко животных, яйца), так и в быту (мех, кожа и т. п.).Неоднозначно отношение строгих вегетарианцев к меду и грибам. Последнее традиционно относят к растительной пище, хотя современная наука выделяет их в отдельное царство.

Вегетарианцы-сыроеды употребляют в пищу преимущественно сырую растительную пищу, не прошедшую обработку (тепловую, заморозку, засаливание, маринование и так далее). Фрукторианцы вообще питаются сырыми плодами растений, как непосредственно фруктами и ягодами, так и орехами и семенами.

Медицинское сообщество считает, что вегетарианское питание не является опасным для здоровья человека в том случае, если организм получает все необходимые витамины и минералы из растительной пищи. При этом эксперты не устают напоминать, что недостаточно просто исключить из рациона мясо: необходимо правильно спланировать диету, заменив продукты животного происхождения на аналогичную по пищевой ценности растительную пищу.

В 2013 году были опубликованы результаты обследования более 44,5 тысяч человек, находившихся под наблюдением с 1990 по 2009 года, 34 % из которых являлись вегетарианцами. Исследование показало, что у вегетарианцев риск заболевания и смерти от ишемической болезни сердца на 32 % меньше, чем у невегетарианцев. Результаты обследования более 69 тысяч человек в рамках Adventist Health Study-2, опубликованные в 2012 году, показали, что вегетарианская диета также была связана со значимым снижением риска раковых заболеваний.

Кроме того, ограничения в употреблении мяса, рыбы и птицы в некоторых аспектах улучшали эмоциональное состояние невегетерианцев – правда, только в краткосрочном периоде.