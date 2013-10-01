Самая полезная для зубов пища

На вид зубов особенно влияет питание. Поэтому следует ответственно отнестись к своему рациону, пишут российские СМИ. По данным сайта nmedicine, зубам необходимы такие продукты, как:

1.Листовые овощи и свежая зелень, которые помогают организму усваивать из пищи кальций и "перенаправлять" его на укрепление костных тканей.

2.Молочные и кисломолочные продукты. Они отличаются высоким содержанием кальция, белков и различных минералов, которые просто необходимы для нормального роста костей и зубов.

3.Чистая вода. Она действительно необходима для поддержания здоровья зубов, правда речь идет именно о чистой питьевой воде без лишних добавок, а не разнообразных напитках вроде соков и кофе.

4.Клубника, отличающаяся высоким содержанием полезных микроэлементов, витаминов и органических кислот.