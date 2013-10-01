Почему балерины не страдают головокружением

В мозгу танцоров балета происходят изменения, благодаря которым они с легкостью выполняют сложные пируэты, не чувствуя головокружения.

Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона.

Согласно выводам ученых, у балерин заглушаются сигналы, поступающие из внешнего уха в мозг.

Чтобы избежать головокружения во время танца, артисты используют технику "удерживания точки", которая минимизирует движения головы.

Эксперты говорят, что результаты их исследования могут помочь в лечении пациентов, страдающих от хронического головокружения.

Тяжелые тренировки

Головокружение - это ощущение человеком движения, когда на самом деле он остается неподвижным.

Подавляющее большинство людей редко сталкивается с головокружением: обычно это случайное, кратковременное ощущение. Но для каждого четвертого человека на определенном этапе жизни это ощущение становится хроническим.

Когда человек быстро вращается или кружится, маленькие волоски в вестибулярных органах внутреннего уха чувствуют колебания вестибулярной жидкости.

После остановки жидкость еще некоторое время продолжает колебаться, в результате чего человек может испытывать головокружение.

Чтобы избавиться от этого ощущения во время выполнения танцевальных фигур, танцоры балета долго и настойчиво овладевают техникой "удерживания точки".

Она заключается в том, что во время кружения танцовщик выбирает произвольную точку на стене и удерживает ее взглядом. Когда он начинает вращаться, то сначала назад поворачивается все тело, а за ним голова, после чего в исходное положение сначала поворачивается голова, а потом уже все тело.

Балерины против спортсменок

Для исследования ученые собрали группу из 29 балерин и 20 спортсменок по гребле одного возраста и с одинаковой физической подготовкой.

Сначала всех участниц эксперимента раскручивали в кресле, а после резкой остановки просили повернуть специальную ручку с той скоростью, с которой, по их мнению, они продолжали вращаться.

Во время эксперимента ученые также наблюдали за движением глаз участников и анализировали МРТ снимки мозга.

Как показали тесты, ощущение головокружения у танцовщиц было короче, чем у спортсменок, и чем опытнее была балерина, тем короче было время головокружения.

Иммунитет от головокружения

"Танцоры балета просто не могут себе позволить чувствовать головокружение или терять равновесие. За годы тренировок их мозг приучается к тому, чтобы подавлять эти ощущения", - говорит доктор Барри Симунгал, возглавлявший исследование.

Вследствие этого, объясняет ученый, сигнал, поступающий в часть мозга, которая отвечает за чувство головокружения, ослабевает, что делает танцоров устойчивыми к этому ощущению.

Доктор Симунгал добавляет, что дальнейшие наблюдения в этой сфере помогут найти пути лечения пациентов, страдающих от хронического головокружения.

korrespondent.net