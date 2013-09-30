В говядине «Тавр-Плюс» найдены листерия и кишечную палочку

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) обнаружил в мороженой говядине производства компании «Тавр-Плюс» (Донецкая обл.) листерию и бактерии группы кишечной палочки, говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Россельхознадзор принял решение проинформировать Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины о недопустимости подобных нарушений.

Ранее российское ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении компании «Тавр-Плюс», так как в ее продукции было обнаружено превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор уже не единожды ограничивал поставки продукции «Тавр-Плюс» в Россию.

Справка УНИАН. Компания «Тавр-Плюс» основана в мае 2008 года на базе Артемовского мясокомбината (Донецкая обл.).