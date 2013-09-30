Большой астероид пролетел очень близко от Земли

Пятнадцатиметровый астероид, близкий по своим параметрам Челябинскому метеороиду, в ночь на субботу прошел очень близко от Земли - всего лишь в 11 тысячах километров от поверхности планеты, при этом астрономы обнаружили его за несколько часов до этого.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил ученый из Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Ляпунов.

По его словам, новое небесное тело было обнаружено одним из телескопов сети МАСТЕР, которой руководит Липунов.

«Он был открыт в ночь с пятницы на субботу нашей станцией на Байкале, через девять часов он пролетел в 11,3 тысячи километров от Земли (это ниже орбит геостационарных спутников). Его размер - около 15 метров», - сказал он.

По его словам, он и его коллеги отправили информацию о наблюдениях в Центр малых планет Международного астрономического союза, но пока центр не выпустил официального сообщения об открытии - такие сообщения распространяются, когда открытие подтверждаются другими обсерваториями.

Астроном отметил, что сейчас астероид ушел в ту зону, где его наблюдения практически невозможны.

Ученые рассматривали возможность, что этот астероид на самом деле является ступенью ракеты-носителя или марсианской автоматической станцией - его траектория проходила близко к Марсу, но поиски в каталоге космического мусора результата не дали.

15 февраля 2013 года над Челябинской областью упал метеорит. О падении космического объекта сообщили также жители Екатеринбурга, Тюмени, Костаная (административный центр Костанайской области на севере Казахстана) и Курганской области. Взрывная волна выбила окна более чем в 7 тысячах зданий, из которых более 6 тысяч - жилые дома. Тогда за медицинской помощью обратились более 1,6 тысячи человек, пострадавшие в основном от разбившихся стекол.