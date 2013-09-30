Кто реже всех болеет простудой

Кто реже всего болеет простудой? Как защитить себя в холодное время? Вот портрет супергероя, который смог бы устоять перед коварным заболеванием.

1. Кто спит больше 8 часов

Ученые Университета Карнеги-Меллон (США) доказали, что сон действительно влияет на то, насколько человек подвержен простуде. Участникам эксперимента закапали в нос раствор с риновирусом (вирус, который вызывает инфекции дыхательных путей, по своему течению напоминающие простуду). Заболели в основном те, кто мало отдыхает. Согласно данным исследования, люди, спавшие восемь часов и больше заболевают реже, чем те, у кого не хватает времени на полноценный сон.

2. Кто занимается медитацией

Если времени на сон нет, поможет медитация. В Университете Висконсина (США) провели исследование с участием людей старше 50 лет и доказали, что люди, занимавшиеся медитацией, реже имели ОРЗ, а также сокращалась длительность и тяжесть протекания простуды.

Ученые считают, что медитация помогает человеку избавиться от хронического психоэмоционального стресса или проще его пережить. Это важно, так как он неблагоприятно влияет на риск развития инфекционных заболеваний. Однако до сих пор не вполне ясно, как связаны иммунная система и психоэмоциональный стресс. Есть версия, что все дело в воздействии на иммунную систему кортикостероидных гормонов, которые вырабатываются во время стресса.

3. Кто не живет в мегаполисе или часто моет руки

Дело не только в психоэмоциональном стрессе, который сопутствует жизни в крупном город. Простуда - это чаще всего вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку. Соответственно, чем выше плотность людей, тем больше шансов заболеть.

Установлено, что простудная инфекция не так уж легко распространяется воздушно-капельным путем, например, при поцелуях или при нахождении в одном помещении с больным. Вирус передается с крупными частицами, которые выделяются при кашле и насморке или остаются на руках, если больной почесал нос или глаза. Если человек чихнул и прикрылся рукой, а потом дотронулся до дверной ручки, то тот, кто коснется ее после, повышает свой риск заболеть. Уберечься от этого в большом городе очень сложно, поэтому врачи дают банальный, но дельный совет: руки надо мыть как можно чаще. А чтобы не заразить других, чихать и кашлять лучше в носовой платок.

4. Кто не ездит на общественном транспорте регулярно или не ездит вообще

Исследователи Ноттингемского университета (Великобритания) установили, что люди, пользующиеся общественным транспортом время от времени, в шесть раз чаще заболевают простудой после этого, чем те, кто ездит постоянно. Дело в том, что у последних формируется иммунитет к вирусам, вызывающим респираторные заболевания.

Так что тем, кто обычно перемещается на машине, но из-за пробок решил спуститься в метро, нужно быть особенно аккуратными: стресс, вирусы - поэтому, добравшись до умывальника, стоит особенно тщательно вымыть руки, а потом можно и помедитировать.

5. Мужчины болеют реже

Установлено, что женщины заболевают простудой чаще мужчин. По мнению профессора Рона Экклза, руководителя Центра изучения простуды при Университете Кардиффа (Великобритания), это связано с тем, что они больше времени проводят с детьми. В среднем ребенок простужается 7-10 раз в год, тогда как взрослый человек - 2-3 раза. Поэтому мамы, воспитатели и учителя находятся в зоне риска.





6. Кто воспитывает детей

Однако в некоторое противоречие с предположением профессора Экклза входят результаты исследования, проведенного учеными из Университета Карнеги-Меллон. Они обнаружили, что родители простужаются в два раза реже чем те, у кого нет детей. В исследовании участвовало 795 взрослых, которым закапали в нос раствор с риновирусом или вирусом гриппа. Заболела треть волонтеров, среди которых были в основном бездетные участники эксперимента. Также установлено, что наименьший риск заболеть - у родителей, чьи дети живут отдельно. Причины такого явления пока не установлены.