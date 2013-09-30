Основу противораковой терапии составят антитела

Антитела IgNAR можно использовать, чтобы остановить рост раковых клеток, говорят биологи из Университета Абердина. Они надеются больше узнать об этих антителах в ходе трехлетнего изыскания, пишет Меддэйли

Ученые сфокусируются на двух молекулах - HER2 и HER3. Данные молекулы располагаются на поверхности раковых клеток. Когда эти молекулы объединяются, раковые клетки получают сигнал к росту и делению. А антитела IgNAR способны остановить передачу сигнала.

Известно: очень высокая концентрация HER2 отмечается на поверхности раковых клеток у женщин с HER2-положительным раком молочной железы. Принимая во внимание, что данный тип рака все активнее развивает лекарственную устойчивость, результаты исследования могут повлиять на жизнь многих пациенток. По этой же причине специалисты считают: работу с антителами можно, как раз, начать в ключе поиска нового средства от рака груди.