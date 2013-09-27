В Польше украинец занимался стоматологией без диплома

Польские правоохранители задержали гражданина Украины, который в одном из населенных пунктов на юго-западе Польши больше года занимался незаконной стоматологической практикой.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, по данным польской полиции, украинец не имел диплома стоматолога.

По словам пресс-секретаря полиции Болеславца Анны Кублик-Рошчишевской, 49-летний мужчина имел образование зубного техника, и сначала выполнял эту работу в Польше, но тоже без необходимого разрешения. Впоследствии он открыл подпольный стоматологический кабинет.

"Когда один из его клиентов спросил, может ли он также вылечить ему зубы, то подозреваемый без колебаний согласился, потому что был к этому готов и имел необходимый материал", - заметили в полиции.

Клиентов он привлекал низкими ценами: удаление зуба стоило от 12 до 24 евро, полное лечение канала - меньше 50 евро, а зубной протез - около 70 евро.

Как сказала пресс-секретарь, полиция не получала жалоб от клиентов украинца.

Польское законодательство предусматривает наказание за такое правонарушение в виде лишения свободы до 3 лет.

Как известно, граждане Украины могут работать в Польше без официального разрешения на протяжении шести месяцев в год, но некоторые специальности, в том числе стоматолога, требуют подтверждения диплома.

Граждане Украины представляют наибольшую по численности группу среди всех иностранцев, которые проживают, работают или учатся в Польше. К началу этого года в Польше право на постоянное пребывание имели более 30 тысяч граждан Украины, а за прошлый год въездные визы получили более 640 тысяч украинцев.