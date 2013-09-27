В Мумбаи упал жилой дом, 50 человек под завалами

12:13, 27 сентября 2013
Зарубежные новости
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Дом обрушился полностью

Пятиэтажный жилой дом обрушился в индийском городе Мумбаи, ранения получили четыре человека, под завалами, по предварительным данным, находятся порядка 50 человек.

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел в 6 утра по местному времени в жилом квартале у городского рынка Бадугену. Дом обрушился полностью.

К месту происшествия подъехали 12 машин скорой помощи и пожарной службы. Спасатели приступили к разбору завалов, они уже извлекли из-под обломков четырех человек, которые были госпитализированы.

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