В Мумбаи упал жилой дом, 50 человек под завалами

Пятиэтажный жилой дом обрушился в индийском городе Мумбаи, ранения получили четыре человека, под завалами, по предварительным данным, находятся порядка 50 человек.

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел в 6 утра по местному времени в жилом квартале у городского рынка Бадугену. Дом обрушился полностью.

К месту происшествия подъехали 12 машин скорой помощи и пожарной службы. Спасатели приступили к разбору завалов, они уже извлекли из-под обломков четырех человек, которые были госпитализированы.