В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,1
11:02, 27 сентября 2013Зарубежные новости
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Информации о жертвах не поступало
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня на юге Мексики. Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 101 км к западу от города Пуэрто-Мадеро, расположенного в штате Чьяпас вблизи границы с Гватемалой. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под морским дном.
Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
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