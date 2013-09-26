Как питаться, чтобы достичь результатов в фитнесе

Чтобы достичь результатов в фитнесе и улучшить состояние здоровья, необходимо полноценно питаться, пишут российские СМИ.

Белковая пища – основа рациона для молодых женщин, которые активно занимаются спортом и хотят иметь подтянутое тело. Но не стоит забывать и о жирах (натуральных, растительных) и сложных углеводах.

Диетологи составили примерный рацион, который поможет быть в тонусе и не лишать себя необходимых питательных веществ.

9.00 — Чай травяной, овсянка с изюмом и орехами

12.00 — Гречка, отварные или запеченные куриные грудки, овощи

15.00 — Рыба (отварная или запеченная) с овощами

18.00 — Чай, два варёных яйца, овощи или творог

20.00 — 1 грейпфрут или апельсин В течение дня можно без ограничений пить простую воду, травяные чаи (без сахара).

Порции должны быть не большими, в пределах 200 грамм.