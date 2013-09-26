Как ухаживать за кожей при помощи эфирных масел

Растительные масла служат для очищения кожи, пом`якшення, увлажнения, а также придают коже приятный аромат. Чтобы помочь жирной коже, растительные масла добавляют в воду для умывания, крем или маску для лица. Делятся на базовые и эфирные.. Базовые характеризуются масличности и практически не содержат запаха, тогда как эфирные - содержат много летучих веществ, поэтому эфирные масла легкие и ароматные, пишут российские СМИ.

Для того чтобы улучшить состояние кожи используются и базовые и эфирные масла. Их требуется небольшое количество, поэтому их расход крайне экономный.

Питательные растительные масла для жирной кожи

Миндальное масло помогает успокоить кожу, снять воспаление, уменьшить поры.. Его можно добавлять в крем для лица или на средство для снятия макияжа

Персиковое масло очистит кожу, защитит ее и увлажнит

Абрикосовое масло придаст упругость коже, насыщает питательными веществами

Масло виноградной косточки - это прекрасный антиоксидант, который с помощью витамина Е омолодит кожу и сделает ее упругой

Растительные масла, которые снимут раздражение

Лавандовое масло здатнп нормализовать выделение подкожного жира, снять раздражение и усталость, а также отбелить кожу

Ромашковоя масло подобно к лавандовому снимает раздражение и усталость

Масло чайного дерева также снимает усталость и раздражение, а также делает кожу упругой и эластичной

Масло пачули избавляет от морщин, делает кожу упругой и эластичной, а также нормализует выделение подкожного жира

Масло иланг-иланга снимает раздражение и усталость.