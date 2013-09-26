Витамин D лучше укрепляет иммунитет, чем витамин С

Витамин D более эффективен для укрепления иммунитета и профилактики простуды, чем витамин С. К такому выводу пришли ученые из Японии.

Как показал эксперимент, проведенный специалистами из Университета Токио, употребление пищевых добавок с витамином D помогает снизить риск заболеть простудными заболеваниями на 50%. Вместе с тем, прием добавок витамина С такой выгоды не продемонстрировал. При этом передозировка аскорбиновой кислоты способствует снижению тонуса сосудов, что ослабляет иммунную систему.

Это не первое исследование, которое показывает неэффективность витамина С в профилактике простудных заболеваний. Ранее подобный вывод сделали австралийские ученые.

likar.info