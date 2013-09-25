В США столкнулись три грузовых поезда

Четыре человека получили травмы в результате столкновения трех грузовых поездов на северо-западе американского штата Техас, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

По данным экстренных служб города Амарилло, по информации врачей, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Власти уже подтвердили отсутствие в составах опасных грузов, специалисты осматривают локомотивы на предмет утечки топлива. Эвакуация местных жителей не проводится.

Точная причина аварии пока не установлена. По факту инцидента начато расследование.