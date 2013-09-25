В мире пересмотрят правила использования подсластителей

Международные исследователи пищевых добавок рекомендуют пересмотреть регламенты использования пищевых подсластителей, так как многие из них негативно влияют на здоровье людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции профессор Института Рамаццини Центра исследований рака «Чезаре Мальтон» Моранди Соффритти.

«У нас нет регламентов, которые бы контролировали использование пищевых подсластителей. А имеющиеся регламенты основываются на неадекватных исследованиях, которые нужно повторять или начинать проводить с нуля... Мы считаем, что, в частности, необходимо пересмотреть существующие регламенты использования аспартама (заменитель сахара – УНИАН)", – сказал Соффритти.

Он рассказал, что институт Рамаццини уже много лет исследует сахарный заменитель аспартам, канцерогенность которого доказана еще семь лет назад. При этом его все еще добавляют в пищевые продукты.

«Вопрос становится еще важнее, если мы примем во внимание, что дети и женщины детородного возраста – основные потребители пищевых подсластителей. Прошло семь лет, как мы доказали канцерогенность аспартама на грызунах. Мы не можем ждать еще семь лет, чтобы проводить дополнительные исследования. Мы не имеем стопроцентной уверенности, но у нас достаточно информации, чтобы предполагать, что риск и вероятность существует", - сказал эксперт.

Результаты исследований на грызунах подтвердили ученые Гарвардского университета, которые изучали влияние сахарозаменителя на организм человека.

Профессор Университета Суссекса Эрик Миллстоун также уверяет, что подсластители вредят здоровью человека. В частности, он опроверг стереотип о том, что заменители сахара помогают удерживать вес на определенном уровне или даже способствуют похудению.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты заявляли, что Украине необходимо разработать эффективное законодательство, регулирующее оборот и использование в продуктах питания пищевых добавок, значительно ужесточив требования к ним.

По результатам социологического исследования, проведенного центром «Социс» по заказу аналитической группы Da Vinci AG, 98,3% опрошенных украинцев считают, что государство должно жестче защищать потребителей в вопросах безопасности продуктов питания. При этом 96,2% опрошенных поддерживают принятие закона об ограничении использования подсластителей в продуктах питания, а 97% респондентов выступают за полный запрет вредных для здоровья пищевых добавок.