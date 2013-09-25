Число жертв наводнений в Мексике достигло 130 человек

Число жертв наводнений и схода оползней, от которых пострадала обширная территория Мексики, достигло 130 человек.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Мигель Анхель Осорио Чонг, отметив, что до сих пор более 30 человек числятся пропавшими без вести, сообщает ИТАР-ТАСС.

Спасатели обнаружили тела нескольких погибших на территории поселка Пинтада (западный штат Герреро), на который 15 сентября обрушился мощный селевой поток. На месте катастрофы продолжается разборка завалов, однако надежды обнаружить выживших, по мнению представителей властей, практически не осталось.

Восстановительные работы после наводнения могут затянуться на полгода.

Из районов, пострадавших от наводнений, которые вызвали циклоны "Ингрид" и "Мануэль", эвакуировано около 60 тыс. человек, 40 тыс. из которых находятся во временных общежитиях, остальные разместились у своих родственников. Мексиканские власти объявили чрезвычайное положение на территории 312 муниципий в 14 штатах страны.

В связи с тяжелыми последствиями стихии Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил поездку в Нью-Йорк, где должен был принять участие в 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства посещает районы, в наибольшей степени пострадавшие от ливней, лично осуществляя координацию работ по оказанию помощи пострадавшим и восстановлению поврежденных коммуникаций.

В стране зарегистрированы случаи вероятного заражения людей холерой.

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