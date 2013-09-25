Чашечка какао настроит на рабочий лад

Итальянскими учеными в университете в Аквиле был проведен эксперимент: группу добровольцев, состоящую из людей 70-летнего возраста, разделили на 3 подгруппы, пишут иностранные СМИ.

Каждый день на протяжении 2-х месяцев, респонденты из первой подгруппы принимали напиток, с 45-милллиграмным содержанием какао. Добровольцы из второй подгруппы употребляли тот же напиток, только содержание какао доходило до 520 миллиграммов, участники третьей подгруппы получали в напитке 990 миллиграммов какао.

При помощи тестов, ученые проверили способность респондентов усваивать новую информацию и ее запоминать. В результате, оказалось, что умственные способности, включая также память, повысились у опрашиваемых, которые употребляли больше какао. Также у них снизилось давление и сопротивляемость к инсулину.

Ученые объясняют это тем, что в какао содержится вещество флаванол, который способствует приливу крови в мозг и активизирует когнитивные способности.