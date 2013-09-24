Не менее 30 человек стали жертвами землетрясения в Пакистане

Не менее 30 человек стали жертвами мощного землетрясения в Пакистане, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на властей.

Как передает РИА «Новости», по данным агентства, не менее 30% домов в округе Аваран были разрушены.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения оставила 7,7. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на территории провинции Белуджистан, в 66 километрах северо-восточнее города Аваран, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

За землетрясением последовали четыре афтершока, магнитуда самого мощного из которых составила 5,9.

Белуджистан - самая крупная по территории, но наименее населенная провинция Пакистана (около 8 миллионов жителей). В течение нескольких минут толчки ощущались в городах Хайдарабад, Ларкана и других населенных пунктах. Индийские СМИ сообщили, что слабые толчки ощущались в Нью-Дели и других частях северной Индии.