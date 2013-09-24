Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Пакистане
16:35, 24 сентября 2013Зарубежные новости
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Разрушены здания
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км от города Хуздар, где, по сообщениям, были разрушены здания. Эта территория слабо заселена, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Небольшие толчки чувствовались в Карачи, Хайдарабаде, а также в Дели.
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