Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Пакистане

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км от города Хуздар, где, по сообщениям, были разрушены здания. Эта территория слабо заселена, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Небольшие толчки чувствовались в Карачи, Хайдарабаде, а также в Дели.

bbc.co.uk