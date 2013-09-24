Тип кофе, который человек любит, говорит о его характере

Анализ 1000 кофеманов, проведенный доктором Рамани Дурвасула, позволил связать тип кофе с такими чертами характера, как закрытость, открытость, терпеливость, перфекционизм, сердечность, настороженность, чувствительность и социальная смелость.

Оказалось, любители черного кофе обычно являются пуристами и людьми, не признающими излишеств. Они предпочитают простоту во всем, могут быть резкими, нетерпеливыми и отвергающими какие-либо перемены. Если вы пьете латте, то вам нравится доставлять удовольствие другим, но при этом присутствуют невротические черты.

Наиболее требовательны люди, пьющие капучино. Они склонны к контролю, особо чувствительны, следят за здоровьем и нередко сталкиваются с обсессиями. Растворимый кофе связан с непринужденностью в поведении, предрасположенностью к прокрастинации и откладыванию важных вопросов. А холодный сладкий кофе - любимый напиток социально смелых и иногда ведущих себя безрассудно людей.

meddaily.ru